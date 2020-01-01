سواريز يكسر الحجر الصحي بهدف مواجهة نابولي

الأوروجوياني لويس سواريز هداف فريق برشلونة يستمر في إعادة التأهيل بالرغم من الحجر الصحي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة مستمر في إعادة التأهيل من إصابته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اللاعب يذهب بشكل يومي لمركز التدريبات في برشلونة من أجل استكمال إعادة التأهيل الخاصة به.

وتعرض سواريز لإصابة خضع على إثرها لجراحة في الركبة وكان من المنتظر ألا يعود للملاعب قبل شهر مايو المقبل.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن سواريز يخوض إعادة التأهيل بجدية كبيرة، مع الوضع في الاعتبار بعض الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا الخطير.

ما بين الانعزال والطبخ .. ماذا يفعل النجوم تحت الحجر الصحي؟

فرض الحظر الطبي على إسبانيا وتعليق بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا من شأنهم أن يمنحوا سواريز الفرصة للعودة لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر تعليق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعًا يوم الثلاثاء لبحث مصير كافة البطولات.

جدير بالذكر أن برشلونة مع نابولي في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدف لمثله في إيطاليا قبل أسابيع وكان من المفترض أن تقام مواجهة العودة هذا الأسبوع.