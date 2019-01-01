سواريز يصل لرقم قياسي جديد بعد التسجيل في خيتافي

المهاجم الأوروجوياني يواصل زيارة شباك الخصوم مع كل الأندية التي لعب لها

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

نجح لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في شباك خيتافي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الإسباني لتحقيق رقم قياسي مميز.

برشلونة لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه منذ الفوز على ديبورتيفو ألافيس في أبريل الماضي.

وبعد افتتاحه التسجيل في خيتافي بعد مرور 41 دقيقة من المباراة، وصل الأوروجوياني إلى 400 هدف للفرق التي لعب لصالحها بجميع البطولات.

سواريز سجل 12 هدفًا في 34 مباراة مع ناسيونال في أوروجواي و15 هدفًا بقميص خرونينجن في 37 لقاء ثم 111 مع أياكس بـ 159 مباراة و82 بقميص ليفربول في 113 مواجهة.

كما أحرز 180 هدفًا بقميص برشلونة في جميع البطولات في 253 مباراة، أكثرها في موسم 2015-2016 بتسجيل 59 هدفًا.

ولعب البوستوليرو 615 مباراة في جميع البطولات رفقة الأندية.

وحقق سواريز لقب الحذاء الذهبي هدافًا للدوريات الكبرى مرتين الأولى في 2013-2014 مع ليفربول بالتساوي مع كريستيانو رونالدو والثانية في 2015-2016 مع برشلونة