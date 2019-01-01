برشلونة فالفيردي.. أسد في كامب نو وخارج الأرض نعامة!

أزمة ما وراء كتالونيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حسناً، هذه هي المشكلة باختصار، برشلونة لا يفوز خارج أرضه منذ بداية الموسم الحالي..

سبع مباريات خاضها الكتلان، 3 في كامب نو ضد ريال بيتيس وفالنسيا وفياريال، انتهوا جميعاً بالفوز 5-2 و5-2 و2-1 على الترتيب.

على الناحية الأخرى 4 مباريات خاضها الفريق خارج عرينه، والنتيجة؟ خسارتين وتعادلين، بلباو يفوز 1-0، غرناطة يفوز 2-0، أوساسونا ودورتموند يتعادلان 2-2 و0-0.

أزمة برشلونة خارج الأرض واضحة للغاية، ففي كامب نو هزم روما 4-1، ثم خسر 3-0 في أولمبيكو وودع الأبطال. في العام التالي فاز 3-0 على ليفربول في كامب نو، ثم لقي فضيحة الـ4-0 الشهيرة في أنفيلد.

على ذكر ليفربول، الفريق يعاني بوضوح لإيجاد أقدام الاستمرارية، إذ كانت تلك هي آخر مرة فاز بها برشلونة في مباراتين متتاليتين، أمر لم يفعله منذ الأول من مايو الماضي.

في الأسبوع الخامس والثلاثين لليجا فاز برشلونة على ليفانتي 1-0، ثم فاز على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

من هنا لم يكرر برشلونة الفوز تلو الآخر أبداً، فقد لحقت به خسارتين متتاليتين أمام سيلتا فيجو 2-0 وأمام ليفربول من بعده.

الآن يملك برشلونة تلك الفرصة من جديد، فقد فاز على فياريال 2-1، والآن يواجه خيتافي يوم السبت خارج ملعبه، يمكنه الفوز مرتين على التوالي وتحقيق فوز سيكون الأول خارج ملعبه لهذا الموسم الحالي. فهل يوقف الكتلان تلك الظاهرة الكارثية؟