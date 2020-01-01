سواريز يشرح لماذا جمهور ليفربول هو الأفضل في العالم

لويس سواريز يفضل جمهور ليفربول على جماهير أياكس وبرشلونة

تحدث مهاجم نادي برشلونة الحالي وليفربول السابق عن أفضلية جماهير الريدز على بقية المشجعين للأندية التي لعب لها، على الأقل بالنسبة له.

وكان سواريز قد بدأ رحلته في أوروبا من بوابة أياكس أمستردام، قبل أن يحط الرحال في ليفربول وأخيرًا إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

وحول ذلك، قال لويس سواريز إن ليفربول لديه أفضل المشجعين في العالم، ولم يترك الأمر كذلك حيث فسر سبب اختياره وتفضيله لهم.

وأضاف سواريز مع قناة يوتيوب أورتو: "بالنسبة لجمهور ليفربول فإنهم الأفضل في رأيي الأفضل في العالم، بكل الحب الذي أظهروه لي خلال السنوات التي قضيتها هناك"

وتابع: "لقد أحبوني وعاملوني بشكل خاص ومذهل، لهذا السبب هم من أفضل المشجعين في العالم بالنسبة للجميع، وبالنسبة لي هم الأفضل على الإطلاق"

وأردف: "حول ركلة الجزاء الشهيرة في كأس العالم 2010 ضد غانا إنها تاريخ، تاريخ مميز لبلدي لأنه بعد هذه اللقطة وصلنا إلى نصف النهائي وكانت سببًا في دخولنا المربع الذهبي"

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يذكر أن لويس سواريز يعاني حاليًا من إصابة على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لـ 4 أشهر، مما يعني نهاية موسمه على الأرجح.