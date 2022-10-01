سواريز: نجم ريال مدريد يُذكرني بجيرارد وأطالب كومان بالشجاعة

نجم برشلونة السابق منح نفسه درجة 12 من 10 لفترته في الفريق، لماذا؟

أجرى لويس سواريز حوارًا ممتعًا مع صحيفة ماركا الإسبانية أكد خلاله ثقته في قدرة منتخب بلاده أوروجواي المضي بعيدًا في كأس العالم 2022، كما أشاد كثيرًا بمواطنه فيديريكو فالفيردي الذي يعيش موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، وكشف عن أفضل مدرب في مسيرته الكروية.

المهاجم الأوروجواياني عاد إلى بلاده وتحديدًا نادي ناسيونال هذا الموسم بعد مسيرة مذهلة لأوروبا ارتدى خلالها قمصان أندية جرونينجن وأياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وقد أكد خلال الحوار أنه لا يُفكر أبدًا بالعودة إلى القارة العجوز.

سواريز: فالفيردي يُذكرني بجيرارد

المهاجم صاحب الـ35 عامًا لم يختلف مع مدربه في المنتخب الوطني "دييجو ألونسو" حول إمكانية المضي بعيدًا في مونديال قطر وربما الفوز به، مشيرًا إلى امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين بجانب أصحاب الخبرة مثله.

وقد ضرب مثالًا بفالفيردي الذي يحظى بموسم مذهل مع الريال وأكد أنه توقع نجاحه الكبير منذ 2017، بقوله "قلت في 2017 حين لعب فالفيردي أول مباراة له مع المنتخب الوطني أنه يُذكرني بزميلي في ليفربول ستيفان جيرارد".

تابع "لا أريد المقارنة بينهما لكن لديهما نفس السمات الفنية، يمتلكان السرعة والقوة والوصول المتكرر لمرمى المنافس ويلعبان في كامل مساحة وسط الملعب (من الصندوق للصندوق)، فالفيردي أحرز تقدمًا كبيرًا في مستواه مؤخرًا، هو محاط بنجوم كبار يُساعدونه جيدًا".

سواريز: هذا هو المدرب الأفضل في مسيرتي، وتلك رسالتي لكومان

سواريز حظي بتجربة إيجابية جدًا في برشلونة لكن النهاية لم تكن الأفضل بإجباره على الرحيل بواسطة المدرب رولاند كومان، وهو القرار الذي مازال يُثير غضب ودهشة اللاعب.

إذ قال عن إمكانية مصافحة كومان حال اجتمع به مستقبلًا "نعم سأصافحه، لكن من باب الأدب والاحترام".

ومن ثم وجه له رسالة واضحة، بقوله "أتمنى أن يتمتع كومان بالعظمة التي كان عليها كلاعب في برشلونة ويُخبرني في وجهي بالسبب الحقيقي لرحيلي عن النادي، وأنني لم أغادر لأسباب فنية أو تتعلق بكرة القدم".

أما عن المدرب الأفضل في مسيرته، فقد قال "لويس إنريكي هو المدرب الأفضل الذي عملت معه، بسببه ولامتلاك مجموعة من اللاعبين المميزين أرى إسبانيا مرشحة للفوز بكأس العالم 2022".

اللاعب الذي خلق ثلاثيًا هجوميًا مرعبًا مع زميليه ليونيل ميسي ونيمار في برشلونة لُقب بـMSN أبدى رضاه الكامل عن فترته في كامب نو، إذ منح نفسه درجة 12 من 10.

وأضاف "أعطي نفسي درجة 12 من 10 في برشلونة، وذلك طبقًا للتوقعات التي صاحبت وصولي للفريق والتي لم تكن كبيرة بسبب وجود ميسي ونيمار، حيث قيل أننا 3 ديوك لا يمكن أن تتعايش معًا في غرفة الملابس، لكننا كنا قادرين على تقديم أداء مذهل مع أدوار واضحة لكل لاعب، قدنا البارسا ليكون الأفضل في التاريخ تلك السنوات وأنا فخور جدًا بعملي هناك".

يُشار إلى أن سواريز تُوج مع برشلونة بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 2014-2015.