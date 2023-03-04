سواريز: ميسي ساعدني لإسقاط رونالدو، ونيمار أهدر الكرة الذهبية مع برشلونة!

نصح النجم البرازيلي بالانتقال إلى مانشستر سيتي

كشف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عن نصيحته للنجم البرازيلي نيمار بعدم الرحيل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017.

نيمار قرر مغادرة النادي الكتالوني في هذه الفترة بعد خسارة الدوري الإسباني، لينضم إلى العملاق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة "PLACAR" البرازيلية:"بالنسبة لنا ميسي كان الأفضل في العالم، وبالنسبة لي نيمار كان رقم 2، سأشعر بالامتنان مدى الحياة لمساعدتهما لي في الفوز بالحذاء الذهبي على حساب كريستيانو رونالدو، حيث قاما بتركي أسدد ركلات الجزاء ومررا لي العديد من الكرات السهلة للتسجيل".

وأضاف:"ما فعلته مع ميسي ونيمار كان بمثابة الدليل على أن النجوم يمكنهم اللعب بفريق واحد بهدف الفوز من أجل المجموعة وعدم التفكير بشكل فردي".

وأما عن رحيل نيمار بعد خسارة الدوري الإسباني:"أنا مسؤول عن كلامي، لو بقى نيمار في برشلونة لكان حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، حاولنا التحدث معه لإقناعه بالبقاء وأخبرناه أن هناك العديد من التعزيزات القادمة التي نحتاجها كفريق، ولكن عائلته قررت المغادرة".

وأوضح:"حتى بعد قراره بالرحيل نصحناه بالذهاب إلى مانشستر سيتي لأن كرة القدم في إنجلترا أفضل بكثير من الدوري الفرنسي".

جدير بالذكر أن سواريز البالغ من العمر 36 سنة يلعب حاليًا مع جريميو في الدوري البرازيلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف في 8 مباريات بقميص الفريق.