سواريز: فالفيردي غير مسؤول عن الهزيمة من أتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات سواريز عقب لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة

دعّم لويس سواريز، مهاجم برشلونة ، المدرب إرنستو فالفيردي مؤكدًا أنّ الهزيمة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني جاءت بسبب أخطاء اللاعبين.

برشلونة خسر بثلاثية لهدفين رغم تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة 80 ليودع بطولته المفضلة.

وقال سواريز في تصريحات عقب المباراة: "قرار رحيل المدرب ليس بأيدينا فهو بيد الإدارة، ولكنّ الهزيمة ليست بسبب فالفيردي. إنّها أخطاؤنا نحن".

وتابع: "في هذه النوعية من المباريات، حينما ترتكب أي خطأ تتلقى العقاب، حينما نفوز فهذا جيد وحينما نخسر علينا تقييم موقفنا ومراجعة المشاكل لإيجاد الحل".

واختتم معلقًا على تقنية حكم الفيديو المساعد: "قرارات الـ VAR أثرت على النتيجة ولكن الحكام بشر ومن الوارد ارتكاب الأخطاء ونحن نعتاد على ذلك".

وكان جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، قد أكد استمرار فالفيردي في منصبه وعدم الرحيل عقب الهزيمة في السوبر.

المدرب صاحب الـ55 عامًا أكد أنّه لا يشعر بالقلق على منصبه ويتفهم الأخبار المنتشرة حول إمكانية الإقالة.

وحتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أعلن دعمه لفالفيردي وأنّ التفكير الآن منصب على المباريات المقبلة في الدوري الإسباني.