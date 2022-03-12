سواريز بعد خروج أوروجواي: على الاتحاد الدولي شرح ما حدث!

ركلة جزاء متأخرة حرمت أوروجواي من التأهل

حالة من الغضب والإحباط أظهرها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، بعد خروج بلاده من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

أوروجواي نجحت في الفوز على غانا بهدفين دون رد بالجولة الثالثة من البطولة، ولكن كوريا الجنوبية انتزعت بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزها الصادم على البرتغال.

انتصار ممثل أمريكا الجنوبية على غانا شهد حالة من الجدل، بوجود اعتراضات على حكم اللقاء لعدم احتسابه ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، كان يمكنها قلب الموازين لصالح الفريق على حساب كوريا.

وفي هذا السياق كتب سواريز عبر حسابه على موقع "تويتر":"فخور بكوني من أوروجواي رغم عدم احترامهم لكنا، شكرًا لكل من قام بدعمنا في كل جزء من العالم".

وأضاف:"يأتي ادعاء عدم الاحترام بعدما حُرمت أوروجواي من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد تعرض إدينسون كافاني لخطأ داخل منطقة الجزاء".

Despedirte así de un Mundial duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de que DEJAMOS TODO por nuestro país 🇺🇾



Orgulloso de ser URUGUAYO aunque NO NOS RESPETEN 😒



Gracias a cada uno de los uruguayos que nos apoyaron en cada parte del mundo! pic.twitter.com/RKHS7kaTiN — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 2, 2022

ويأتي ذلك بعد هجومه على الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب انتهاء المباراة، حيث قال:"لقد رأيت لاعبًا فرنسيًا مع أطفاله على مقاعد البدلاء ضد تونس، فلماذا هناك مشكلة ضد أوروجواي؟ يبدو أنه يجب علينا امتلاك قوة أخرى على المستوى الإعلامي للسماح لأولادي بالنزول من أجل الجلوس معي، لكن هذا هو الاتحاد الدولي".

وأوضح:"شاهدت ركلة جزاء غير محتسبه لكافاني بعدما تخطى المدافع ووضع جسده أمامه، هناك ركلة أخرى لداروين نونيز، إنها ليست أعذارًا، لكن هناك ركلات جزاء لا تُصدق يتم احتسابها في هذه البطولة ومع ذلك رفضوا احتساب أي ركلة لنا، لذلك على لجنة الحكام والفيفا شرح هذه المواقف بشكل أفضل".

جدير بالذكر أن كافاني شوهد بعد المباراة وهو يقوم بضرب شاشة تقنية الفيديو في الملعب، اعتراضًا على اللقطة التي تسببت في خروج بلاده من مونديال قطر.