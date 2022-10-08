سواريز: برشلونة فصلوني عن ميسي بعد فضيحة بايرن ميونخ

يتمنى مواجهة النجم الأرجنتيني في نهائي كأس العالم

قرر النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق، الخروج للحديث عن واحدة من أسوأ الذكريات له بصفوف الفريق الكتالوني خلال فترته في كامب نو، مؤكدًا أن النادي تعامل مع الأمر بأسوأ صورة ممكنة.

فضيحة 8/2 أمام بايرن ميونخ كانت هذه اللحظة التي انهار فيها سواريز رفقة باقي نجوم برشلونة، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين في 14 أغسطس 2020 في مدينة لشبونة البرتغالية بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سواريز الذي يلعب حاليًا بنادي ناسيونال الأوروجوياني، تحدث في مقابلة مع شبكة "مع ستار +" للكشف عن التفاصيل هذه المواجهة التي يبدو أنه لم ينجح في التعافي منها بشكل كامل.

ماذا قال سواريز عن مواجهة بايرن ميونخ؟

النجم المخضرم قال:"لقد حضرت للتدريب على أكمل وجه وكنت مستعدًا للعمل من جديد، لكن برشلونة أصر على إبقائي منفصلًا عن ليونيل ميسي، كان وقتًا صعبًا وعدت إلى المنزل أبكي كل يوم، هو نفسه كان يعاني ويبكي بطريقة لم أشاهدها من قبل عند رحيله".

وأضاف:"الوضع كان غريبًا بترك ميسي بمفرده وفصلي عنه وكأننا السبب في ما حدث أمام بايرن ميونخ".

وتابع:"الخسارة من بايرن ميونخ في هذا العام دمرتنا جميعًا، كان علينا أن نكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، لكن النادي قرر التعامل مع الأمور بأسوأ طريقة".

علاقته مع ميسي

سواريز واصل تصريحاته:"عندما وصلت إلى برشلونة أخبرت ليو أن هدفي الوحيد هو الفوز وليس سرقة مكان أي شخص بالفريق".

وأوضح:"منذ تلك اللحظة عرف ميسي أنني كنت أتحدث معه بصدق وبعدها تكونت شراكة وعلاقة أخوية بيننا بالإضافة لنيمار أيضًا".

وأما عن مشاركته في كأس العالم بقطر في نوفمبر القادم:"أتمنى ألا تكون المباراة النهائية بين الأرجنتين وأوروجواي مجرد حلم، ستكون لحظة جميلة لأمريكا الجنوبية بأكملها".

وأنهى حديثه:"لقد كنت من مشجعي الأرجنتين في أوقات أخرى كما هو الحال في كوبا أمريكا 2021 في البرازيل، لأنني أريد أن يفوز ليو، ولكن كأس العالم سيكون مختلف وهدفي سيكون الفوز بغض النظر عن من يلعب أمامي".