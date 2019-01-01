ما هي المدة المقدرة لغياب لويس سواريز عن برشلونة؟ قد يكون موسمه انتهى!

لويس سواريز نجم هجوم فريق برشلونة تعرض للإصابة في مواجهة النادي الكتالوني ضد ريال بيتيس في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني بعد تسجيله لهدف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة للإصابة في مباراة فريقه بالأمس أمام ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في نهاية المباراة بدون أي تدخل من نجوم الفريق صاحب الأرض حيث سقط سواريز وحده بعد التواء كاحله، وهي الإصابة التي أكدها التقرير الخاص بنادي برشلونة.

وتشير التقارير الطبية السابقة في الحالات المشابهة لحالة لويس سواريز أن إصابته قد تنهي موسمه تمامًا، حيث تصل فترات الغياب بسببها لـ 3 أشهر في بعض الأحيان.

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ويتم تقسيم خطورة الالتواء في الكاحل لثلاث درجات، أولها هي الدرجة الأولى والتي يغيب فيها المصاب بين 10 أيام و14 يوم، والدرجة الثانية التي تترواح فترة علاجها بين 6 و8 أسابيع، بينما تصل الدرجة الثالثة لثلاثة أشهر.

وسيخضع سواريز للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم من أجل تحديد فترة غيابه عن اللاعب تحديدً، ومن المنتظر أن يصدر نادي برشلونة بيانًا بذلك في الساعات المقبلة.

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جدير بالذكر أن سواريز كان قد غادر ملعب المباراة على قدمه عقب إصابته ونهاية اللقاء حيث تلقى علاجًا وتشخصيًا مبدأيًا جوار خط التماس، مما يبشر بأن إصابته ليست بالخطورة الكبيرة التي تكون عليها تلك الإصابات عادة.