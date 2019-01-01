الدوري الإسباني| لا جديد.. ميسي يقود برشلونة لسحق بيتيس برباعية

هاتريك خرافي من الأرجنتيني يقرب الكتلان من حسم الليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق برشلونة مضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإسباني.

تقدم ليونيل ميسي في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة سجلها بطريقة رائعة كالمعتاد، وفي الدقيقة 25 كاد أن يكررها لولا تصدي الحارس.

وفي الدقيقة 27 حاول كريستيان تيو لاعب برشلونة السابق ولكن اصطدمت كرته بالدفاع، وفي الدقيقة 45+2 تبادل ميسي الكرة مع لويس سواريز ليخترق ويسجل ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة 63 من عمل فردي رائع راوغ سواريز الدفاع وأسقط مارك بارترا ليسجل ثالث الأهداف، بعد لحظات من إضاعته لفرصة سانحة.

وفي الدقيقة 64 أجرى برشلونة تبديله الأول بنزول نيلسون سيميدو بدلاً من أرتور، وفي الدقيقة 82 أتى هدف بيتيس الوحيد بتوقيع لورن بعد تسديدة رائعة من حدود المنطقة.

وفي الدقيقة 85 أكمل ميسي الهاتريك بعد تمريرة من إيفان راكيتيتش، ليسدد كرة رائعة للغاية فوق الحارس باو لوبيز.

بذلك يصل برشلونة إلى النقطة 66، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما يحتل بيتيس المركز الثامن بـ39 نقطة.