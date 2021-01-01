سنكون أبطالًا حتى النهاية .. رسالة نارية من محمد صلاح لجماهير ليفربول

محمد صلاح يعد جماهير ليفربول بقلب الموسم رأسًا على عقب

وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة إلى جماهير ليفربول يعدهم فيها بالقتال حتى نهاية الموسم بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق في الآونة الأخيرة.

وكان ليفربول قد سقط بالأمس أمام ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف واحد ليتجرع الهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة تحت قيادة يورجن كلوب.

كلوب نفسه بالأمس كان قد أعلن بكلمات ومعها الدموع نهاية حظوظ الريدز في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن كعادته ظهر صلاح بروح انتصارية ووجه رسالة للجمهور.

وجاءت رسالة صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال تغريدة نشرها يعد فيها جماهير الريدز بالقتال حتى نهاية الموسم رغم كل ما حدث.

وأضاف: "لقد كانت فترة صعبة عشناها معًا لأسباب عديدة، نحن أبطال وسستمر في القتال مثل الأبطال حتى نهاية المطاف"

— Mohamed Salah (@MoSalah) February 14, 2021

وحول النتائج السلبية أكد: "لن نسمح بأن تُرسم ملامح هذا الموسم من خلال النتائج الأخيرة والأشياء السلبية التي حدثت، سنقاتل ونعود، هذا هو وعدي لكم جميعًا"

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يذكر أن ليفربول ينتظر مواجهة هذا الأسبوع في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج الألماني، كما بات مركزه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز مهددًا بواسطة عدد من المنافسين.