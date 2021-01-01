خاص | بديل لصلاح؟ ليفربول يتابع رافينيا نجم ليدز

نادي ليفربول يتابع اللاعب البرازيلي رافينيا نجم فريق ليدز، هل يكون بديل لمحمد صلاح؟

يتابع نادي ليفربول الإنجليزي في الوقت الحالي النجم البرازيلي رافينيا من صفوف ليدز سعيًا لضمه لصفوفه قريبًا.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادر مطلعة داخل النادي الإنجليزي، حيث آثار اللاعب إعجاب الريدز بشكل واضح.

وبالرغم من إعجاب النادي باللاعب وبما يقدمه من مستويات خلال موسمه الأول بالدوري الإنجليزي إلا أن المتابعة الحالية له لم تتجاوز حد الإعجاب.

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ولم يتخذ ليفربول أي خطوة جيدة تجاه ضم اللاعب لصفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويظل اللاعب مجرد رقم ضمن هؤلاء الذين يتابعهم الريدز عن كثب.

وكان جول قد علم في الصيف الماضي أن اللاعب كان يسعى للاستمرار في الدوري الفرنسي لموسم إضافي قبل الانضمام لأحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي زادت فيه تقارير إمكانية رحيل المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، نظرًا للخلافات بينه وبين يورجن كلوب وساديو ماني.

جدير بالذكر أن رافينيا كان قد شارك في 17 مباراة مع ليدز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم.