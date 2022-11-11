"سنذهب إلى إجازة" .. أطفال نجم فرنسا يحتفلون بعد استبعاده من قائمة كأس العالم!

فرصة للراحة!

في بادرة لطيفة أقام أطفال لوكاس ديني لاعب أستون فيلا ومنتخب فرنسا، الاحتفالات بعد عدم استدعاء والدهم للعب مع منتخب الديوك الفرنسية في كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر اللاعب فيديو للأطفال على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهم يتقافزون فرحًا بالخبر، في أمر يبدو غريب للغاية، بالإضافة لهتافتهم: "أبي سيبقى معنا، وسنذهب إلى إجازة".

لاعب برشلونة السابق لعب بقميص الديوك الفرنسية 46 مباراة بجميع المسابقات منذ 2014 وتوج مع منتخب بلاده ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2021.

« Papa il reste avec nous !!! »… Lucas Digne partage la réaction géniale de ses enfants et sa compagne ! pic.twitter.com/YhZ4ebUAU8 — Julien Pédebos (@jpedebos) November 9, 2022

وكان ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أعلن قائمة الديوك الفرنسية لمونديال قطر، وخلت القائمة من أسم لوكاس ديني الذي يبدو أنه سيقوم باستغلال الموقف لأخذ إجازة رفقة عائلته.

منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة تونس والدنمارك وأستراليا، ويبدأ حامل اللقب رحلة الدفاع عن لقبه أمام الكانجارو الأسترالي يوم 22 نوفمبر.