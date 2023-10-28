سنخسر الدوري بسبب وغدين .. تعليق صادم للسير فيرجسون على السقوط في ديربي مانشستر!

السير لا يتهاون مهما كان الثمن

كشف روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن رد فعل السير أليكس فيرجسون على ما فعله ثنائي الفريق بعد خسارة أحد الديربيات ضد مانشستر سيتي.

خلال موسم 2012/2013 كان يونايتد متقدمًا بأميال عن الجميع في سباق الفوز بالدوري الإنجليزي، ولكن فارق النقاط عن صاحب المركز الثاني وصل إلى 12 نقطة بدلًا من 15 بعد خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي.

السير أليكس لم يكن سعيدًا بما فعله اثنان من نجوم الفريق بعد هذه الخسارة، حيث خرجا للاحتفال لاطمئنانهما للفوز باللقب رغم الخسارة أمام الجار اللدود.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فان بيرسي في تصريحات لـ"SoFoot" قبل تجدد الديربي غدًا، الأحد بالدوري الإنجليزي :"في موسمي الأول كنا متقدمين بفارق 15 نقطة ولعبنا أمام مانشستر سيتي لحسم اللقب بشكل نهائي بالوصول لفارق النقاط إلى الرقم 18 ولكننا خسرنا".

وأضاف:"العديد من المدربين كانوا سيتعاملون مع الموقف بشكل طبيعي، ولكن الأمر كان مختلفًا مع السير عندما علم بخروج اثنان من الفريق للسهر بعد هذه الخسارة".

وتابع:"في اليوم التالي دخل السير إلى غرفة الملابس وقام بتعليق صورة للثنائي الذي خرج للاحتفال والسهر وقال لنا .. حسنًا يا رفاق، إذا لم نفز بالدوري فاعلموا أن ذلك بسبب هذين الوغدين اللذين اختارا الخروج للاحتفال والسهر".

وفي نهاية حديثه شدد فان بيرسي على أن السير أليكس فيرجسون حذر اللاعبين من الخروج للسهر قبل نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن لاعب يخالف هذه اللوائح سيتم بيعه فورًا.