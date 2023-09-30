“سنتقابل بالسكاكين” .. نصب وتهديد لجماهير ريال مدريد في برشلونة

عملية نصب كبيرة قادها فرد واحد فقط.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مجموعة من جماهير ريال مدريد بصل عددهم إلى حوالي 50 مشجعًا، قد تعرضت لعملية نصب كبيرة في مدينة برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كادينا سير"، والتي أكدت أن شخص ما ادعى أنه رئيس مجموعة لمشجعي ريال مدريد في برشلونة، قد تحصل على مبالغ مالية من جماهير الملكي.

وادعى ذلك الشخص قدرته على الحصول على تذاكر موسمية لحضور المباريات الأوروبية في ملعب سانتياجو برنابيو، وحصد حوالي 80 ألف يورو منهم.

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واستطاع أن يقنع جماهير الملكي بقدرته على الحصول على التذاكر عن طريق بعض العاملين في النادي الذين تقابل معهم أمام مجموعة هؤلاء الجماهير في أحد فنادق إقامة ريال مدريد، وأكد أن تلك التذاكر تعود إلى أشخاص تعرضوا للوفاة خلال جائحة كورونا.

وعندما علمت الجماهير بكذبه بعد التواصل مع النادي بدأ في تهديدهم وبعث رسائل لبعضهم قائلًا: "أنتم تلعبون بالنار"، و"سنتقابل بالسكاكين وقتما تشاؤون"، وغيرها من رسائل التهديد.

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جدير بالذكر أن محامية في مدريد قامت بالفعل برفع دعوى قضائية على ذلك الشخص، محاولة استرداد المبالغ المالية التي حصدها لأصحابها.