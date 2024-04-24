"سمحنا بحدوث ذلك" .. يورجن كلوب يكشف عن سبب السقوط أمام إيفرتون

كلوب يتحدث عن خيبة الأمل التي تُسيطر عليه بعد الهزيمة

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سبب خسارة فريقه لديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، والابتعاد عن المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتلقى ليفربول الخسارة على يد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أكتوبر 2010، حيث أنهى سلسلة الـ12 مباراة دون فوز في ديربي ميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك بهزيمة الريدز أمس الأربعاء بثنائية نظيفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كلوب خلال تصريحات في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "لا بد أن يمر آرسنال ومانشستر سيتي بلحظة سيئة للغاية خلال الفترة المقبلة، لا أعرف ولكن لا يمكنني إلا أن أعتذر للجمهور اليوم، كان علينا أن نقدم ما هو أفضل مما قمنا به، ولكننا لم نفعل، ولهذا السبب خسرنا".

وأضاف المدرب الألماني: "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن الكثير من الأشياء، لقد سمحنا بحدوث ذلك ثم أصبحت المباراة كما يُريدها إيفرتون".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وهذا ما يجب أن نعترف به، ولم أكن أتوقع ذلك اليوم ولكنه حدث، ومن الواضح أنها ليست اللحظة الأعظم التي نعيشها ولكن عليك أن نقاتل ونحاول استعادة مستوانا المعهود".

يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال؛ صاحب الصدارة، فيما يحل إيفرتون في المركز الـ16 بـ33 نقطة.