"سلوكك فاضح وما تفعله عار" .. نجم فرنسا السابق يهاجم كيليان مبابي بسبب برشلونة

مبابي تحت المقصلة..

فتح نجم فرنسا السابق كريستوف دوجاري النار من خلال تصريحاته على مواطنه كيليان مبابي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على إثر ما قدمه خلال مواجهة برشلونة، أمس الأربعاء.

الفريق الباريسي تلقى الهزيمة على أرضه، حيث حديقة الأمراء، بالأمس أمام البرسا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم مبابي أداءً متواضعًا للغاية خلال المباراة، ما دفع دوجاري للهجوم عليه خلال تصريحاته لراديو "RMC Sport" قائلًا: "ما أظهره مبابي أمام برشلونة هو أسوأ ما في كرة القدم، وأسوأ ما يمكن أن يظهره لاعب رفيع المستوى ككيليان، من الممكن أن نتغاضى عن تمريرات أو مراوغات أو أن يمر اللاعب بيوم سيئ بشكل عام، لكن سلوك ذلك الصبي كان فاضحًا وقلة احترام".

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وأضاف: "ما فعله مبابي خيانة لجمهور احتشد لحضور اللقاء وللأشخاص الذين يثقون به، خيانة لكل أولئك الذين يقدرونه ولدور كربع نهائي دوري الأبطال، أشعر كأن مبابي بصق في وجه البطولة القارية رغم رغبته في التتويج بها، لكنه فرط في الفرصة التي أتيحت له في ملعب الأمراء، موقفه عار تمامًا".

دوجاري اختتم: "لم أكن أتوقع أن يتراجع مبابي إلى هذا الحد، إنها أسوأ مباراة رأيتها منه من حيث السلوك، ولا يمكن لوم مدربه لويس إنريكي نهائيًا".

يذكر أن مبابي أعلن بشكل رسمي رحيله عن باريس في نهاية الموسم الجاري رافضًا تجديد عقده، وسط مؤشرات قوية تؤكد توقيعه لريال مدريد الإسباني.