يبدعون أمامه تحديدًا! .. "سلم على البلطان" أهزوجة ساخرة خاصة من جمهور النصر لرئيس الشباب

يتفنن جمهور النصر في الهتافات والأهازيج الخاصة بخالد البلطان تحديدًا

خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، هو الاسم الأكثر استفزازًا لجمهور النصر تقريبًا، مما يدفعهم للإبداع بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشيء يخصه.

الليث الأبيض تلقى الهزيمة أمام العالمي أمس الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدفين، إذ لم ينجح في الحفاظ على تقدمه بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وانتقل جمهور النصر من هتافهم الشهير: "خالد البلطان وينه؟ كسرنا عينه"، الذي راج العالم بأكمله بعد ذلك وتحديدًا في كأس العالم قطر 2022 وردده جمهور وإعلام في مختلف البلاد العربية والأوروبية، لأهزوجة ساخرة جديدة، احتفالًا بإسقاط الشباب.

وردد مجموعة من جمهور العالمي خارج استاد الأول بارك، أهزوجة خاصة لرئيس الشباب بطريقة طربية: "يا مسلي سلم على البلطان .. قله تراها ثلاثية".

جدير بالذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل النصر الوصافة بـ63 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم.