فيديو | غريمه اللدود دائمًا! .. جمهور النصر يهين خالد البلطان بعد إسقاط الشباب

ريمونتادا النصر أسقطت الشباب بثلاثية مقابل هدفين، وأسقطت رئيسه خالد البلطان ضحية لجمهور العالمي

لم يفوت جمهور النصر الفوز أمام الشباب دون توجيه عبارات مهينة لرئيس الأخير خالد البلطان، في ظل العلاقات المتوترة بين الطرفين دائمًا.

العالمي قاد ريمونتادا أمام الليث الأبيض محولًا تأخره بهدفين لفوز بثلاثية، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، وأثناء مغادرة جمهور الأصفر لاستاد الأول بارك، هتف المشجعون بهتافهم الشهير: "خالد البلطان وينه؟ كسرنا عينه"، الهتاف الذي بدأ من النصر خلال السنوات الماضية ووصل للعالمية في كأس العالم قطر 2022م.

وخص الجمهور رئيس الشباب تحديدًا في ظل تصريحاته القوية التي يطلقها ضد ناديهم قبيل كل مباراة، على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، فيما يحل الشباب ثالثًا بـ53 نقطة.