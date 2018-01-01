سلمان الفرج يواصل التأهيل وبيتزي يتحدث للإعلام غداً

تحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا في نسختها الجديد، حيث تبدأ السابقة يوم 5 يناير وتستمر حتى الأول من فبراير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

واصل لاعب الوسط الدولي السعودي سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي، من أجل تجهزيه للعودة إلى المباريات قبل بداية كأس آسيا 2019، التي تنطلق خلال أيام في الإمارات.

وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا في نسختها الجديد، حيث تبدأ السابقة يوم 5 يناير وتستمر حتى الأول من فبراير 2019.

وأكمل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم السبت تدريباته في العاصمة الاماراتية أبوظبي، والتي تأتي في إطار الفترة الثانية من المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب جامعة نيويورك بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تمارين خاصة بالتمرير، قبل أن يقسم المدير الفني خوان بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب ركز من خلاها على التكتيك الدفاعي، ثم اختتم التدريب بتمارين الإطالة.

ومن المنتظر أن يخرج أنطونيو بيتزي المدير الفني للفريق بوسائل الإعلام قبل بدء الحصة التدريبية التي ستُجرى غدًا الأحد في الخامسة والنصف على نفس الملعب، وذلك للحديث عن المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي قبل كأس آسيا.