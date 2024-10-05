قدم لقطة أخلاقية رائعة .. سلمان الفرج يوجه رسالة "غير مباشرة" لمانشيني وإصابة نجم الاتحاد السابق!

نجم الهلال السابق يبدع في قمة دوري يلو بين نيوم والحزم..

مواجهة كروية صعبة، الحزم يضغط ويهدر، ونيوم يسجل من أنصاف الفرص، والقائد سلمان الفرج، القادم من الهلال ليحمل شارة نيوم، يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، بلمساته داخل الملعب، وبادرة أخلاقية قدمها في قمة دوري يلو للدرجة الأولى.

سلمان الفرج، فريقه نيوم، يثبت لمانشيني، أنه كان يستحق التواجد في قائمة الأخضر، رغم لعبه في دوري يلو، بعدما قاد نيوم للفوز على ضيفه الحزم بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في قمة الجولة السادسة من مسابقة دوري الدرجة الأولى.

ولعب الفرج دور البطولة في صناعة تمريرتين حاسمتين إلى مهند آل سعد ورومارينيو، كما صنع العديد من الفرص أمام الحزم، فيما وصل الضيوف إلى مرمى الحارس مصطفى ملائكة في أكثر من فرصة، دون ترجمتها إلى أهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقدم الفرج لقطة أخلاقية، أثناء فرصة محققة لنيوم، قبل أن يطالب سلمان زميله بإبعاد الكرة، إثر سقوط لاعب الحزم عبد الرحمن الدخيل فوق أرضية الملعب، رغم أن الفريق كان يمتلك فرصة زيادة غلته التهديفية.

وشهد اللقاء إصابة الدولي المصري أحمد حجازي، والذي غادر ملعب المباراة في الدقيقة 45+3، ليشارك فهد منيف بديلًا له.

ونجح نيوم في الانفراد بالصدارة، بعد الوصول إلى النقطة 16، ليفض شراكة النقاط مع الحزم الذي بقي في الوصافة بـ13 نقطة، علمًا بأن أول مركزين سيتأهلان مباشرة إلى دوري المحترفين، فيما تقام مرحلة تصفيات بين المراكز من الثالث إلى السادس، لاختيار المقعد الثالث المؤهل إلى الدرجة الأعلى في الموسم المُقبل.