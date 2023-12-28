سلمان الفرج وفيرمينو .. الشباب يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي الهلال والأهلي

الثنائي سلمان الفرج وروبرتو فيرمينو قد يرحلا عن الهلال والأهلي في الشتوية

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صدق أو لا تصدق.. ينافس أحد "عمالقة" الكرة السعودية نادي الشباب؛ لتفادي الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الشباب يحتل - حاليًا - المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، على بُعد نقطتين فقط من مناطق الهبوط.

ومن أجل المنافسة بقوة في النصف الثاني من الدوري؛ انتشرت أخبار عن تفاوض الشباب مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي السعودي، وسلمان الفرج، قائد الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

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ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي بسام الدخيل، حقيقة تفاوض الليث الشبابي، مع فيرمينو والفرج، بالإضافة إلى قطع إعارة الأرجنتيني كريستيان جوانكا، في الميركاتو الشتوي القادم.

الدخيل أعلن أن هذا الثلاثي، ليس من اهتمامات الإدارة الشبابية، التي وضعت مجموعة من الأسماء الأخرى، التي تعمل على جلبهم، في الميركاتو الشتوي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول، بقوة.

جدير بالذكر أن جوانكا، انتقل في صيف 2023، من الشباب إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

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