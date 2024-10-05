"3 أسابيع في أفضل الأحوال" .. الكشف عن طبيعة إصابة سلطان الغنام والمدة المتوقعة لغيابه

تعرف على المدة التي سيغيب فيها الغنام عن الملاعب

شهدت مباراة النصر والعروبة تعرض سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق نادي النصر لإصابة قوية، تسببت في خروجه من مباراة العروبة في دوري روشن السعودي.

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وقام المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر بإخراج الغنام بالدقيقة 20 من زمن المباراة، وشارك بدلًا منه سالم النجدي.

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وكشف ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تفاصيل الإصابة.

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وجاء نص التغريدة: "إصابة والتواء قوي لنجم النصر سلطان الغنام بالتواء المفصل للداخل ومن طريقة هذه الإصابة قد تُسبب تمزق أو قطع في أربطة الكاحل الخارجية".

وأضاف: "أفضل الأحوال سيغيب الغنام من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وأسوأ الأحوال هو غيابه 6 أسابيع وقد تكون أكثر في حال تعرض لقطع كامل في أربطة المفصل".