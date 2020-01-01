سلبية اختبار كورونا تعيد يوفيتش إلى ريال مدريد

يوفيتش يتخلص من خطر فيروس كورونا ويعود إلى ريال مدريد

اجتاز المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش اختباره الثالث لفيروس كورونا بعدما جاءت نتائجه سلبية ليصبح بمقدوره العودة إلى صفوف ريال مدريد.

وتواصل الجدل المثار دائمًا حول نجم ريال مدريد والمهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، والذي بدأ منذ بداية الموسم واستمر وزاد مع تفشي فيروس كورونا.

وفي هذه المرة أجبر يوفيتش على العزل المنزلي بعد إصابة صديقه الذي زاره قبل أيام بفيروس كورونا، مما فتح الباب حول احتمالية إصابته.

ولذلك غاب يوفيتش عن لقائي ديبورتيفو ألافيس وغرناطة، كما غاب عن التدريبات الجماعية والفردية لكي يلتزم بالعزل المنزلي منعًا لانتقال العدوى.

ووفقًا لوسائل الإعلام المختلفة في إسبانيا، فقد كانت فحوصات المهاجم الصربي سلبية في اختباره الثالث، وسيكون متاحًا لزيدان في مباراة الليجا الحاسمة يوم الخميس ضد فياريال.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز بمباراة فياريال من أجل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي مع تبقي جولة واحدة على النهاية سيخوض مباراتها أمام ليجانيس.

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يذكر أن لوكا يوفيتش لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسه مع ريال مدريد، ما يرجح احتمالية رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.