عزل يوفيتش في المنزل بسبب فيروس كورونا

نجم ريال مدريد يبتعد عن الفريق كإجراء وقائي بعد إصابة صديقه بفيروس كورونا

تواصل الجدل المثار دائمًا حول نجم ريال مدريد والمهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، والذي بدأ منذ بداية الموسم واستمر وزاد مع تفشي فيروس كورونا.

هذه المرة أجبر يوفيتش على العزل المنزلي بعد إصابة صديقه الذي زاره قبل أيام بفيروس كورونا، مما يفتح الباب حول احتمالية إصابته.

وقال جوسيب بيدرول الإعلامي الإسباني الشهير في البرنامج الشهير "الشيرينجيتو" إن يوفيتش الآن معزول في منزله بسبب العينة الإيجابية لصديقه.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2020

وحسب المصادر فإن الفحوصات قد أجريت على اللاعب نفسه وجاءت النتائج سلبية، ولكنه سيستمر في العزل تجنبًا لأي عدوى محتملة.

واستمرت مخالفات لوكا يوفيتش فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، حيث أنه في بادئ الأمر كسر قوانين الحجر الصحي وسافر إلى صربيا.

ثم بعد عودة النشاط ظهر في أكثر من مرة في حفلات شواء وتجمعات رفقة الأصدقاء رغم مخالفة ذلك قوانين التباعد الاجتماعي التي ينص عليها بروتوكول الدوري الإسباني.

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يذكر أن لوكا يوفيتش لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسه مع ريال مدريد، ما يرجح احتمالية رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.