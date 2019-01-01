سلافيا براج وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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سلافيا براج 0 × 1 برشلونة
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
⏰نهاية الشوط الأول❗— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 23, 2019
📌 ما تقییمك لأداء #برشلونة حتى الآن؟ وما توقعاتك للشوط الثاني؟
⚽ #SlaviaBarça (0-1) pic.twitter.com/fwI6RSuW7g
45+1’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق لوكاس ماسوبوست لكنها مرت بجوار القائم الايسر
45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع
44’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين بثبات
43’ خطأ لصالح سلافيا براج من الجهة اليسري بعد إحتساب لمسة يد علي جيرارد بيكيه
41’ محاولات من لاعبي سلافيا براج للبحث عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول
40’ تنفيذ الركنية بعرضية من ليونيل ميسي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة علي المرمي
39’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فرينكي دي يونج لكن ابعدها الحارس أوندريج كولار إلى ركينة
38’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد علي حدود المنطقة إلى ديفيد هوفوركا الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي
37’ تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق بيتر أولاينكا لكن ابعدها تير شتيجين ببراعة إلى ركنية
36’ تمريرة عرضية من الجهة اليمني تلقاها نيكولا ستانسيو من داخل المنطقة بتسديدة قوية ابعدها تير شتيجين بنجاح
35’ بطاقة صفراء من نصيب جوردي ألبا
34’ تسديدة قوية من يان بوريل من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين بثبات
33’ توغل رائع من لوكاس ماسويوست لداخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تصل سهلة للحارس تير شتيجين
32’ تنفيذ الخطأ من ستانسيو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة
31’ خطأ لصالح سلافيا براج من الجهة اليسري ضد جيرارد بيكيه
30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الأول والتقدم لايزال لبرشلونة بهدف دون رد
29’ انطلاقة من نيلسون سيميدو من خارج المنطقة ثم مررها إلى لويس سواريز داخل يمين المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي
28’ خطأ لبرشلونة من يمين المنطقة نفذها ليونيل ميسي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
27’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نيلسون سيميدو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام انطوان جريزمان
25’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان
23’ انطلاقة من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية أرضية تصل إلى لويس سواريز الذي حاول تمريرها إلى جوردي ألبا علي الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل إلى ألبا
22’ ركنية لبرشلونة نفذها ليونيل ميسي بعرضية لداخل المنطقة حاول تسديدها انطوان جريزمان لكن ابعدها الدفاع من أمامه بنجاح
21’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق نيكولا ستانسيو لكنها مرت أعلي المرمي
20’ هجمة خطيرة للفريق التشيكي،، بعد تريرة رائعة تصل إلى توماس سوسيك علي الجهة اليسري ليمررها عرضية أرضية تصل إلى جاروسلاف زيليني داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس تير شتيجين ببراعة
18’ محاولة التوغل من نيلسون سيميدو من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح
17’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة وضغط متقدم علي دفاعات سلافيا براج
15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لبرشلونة بهدف عن طريق ليونيل ميسي
13’ عرضية من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
12’ تمريرات متبادلة بدون خطورة علي المرمي من جانب لاعبي سلافيا براج
11’ خطأ لصالح برشلونة بعد تدخل قوي من فلاديمير كوفال علي أنطوان جريزمان فى منتصف الميدان
10’ سيطرة من لاعبي برشلونة وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان
7’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق يان بوريل الذي ارسلها عرضية لكنها قوية للغاية مرت إلى رمية تماس
6’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان
5’ ضغط قوي من لاعبي برشلونة وسيطرة علي مجريات اللقاء
4’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من ليونيل ميسي من علي حدود المنطقة ليمررها إلى ارتور الذي مررها لميسي من جديد لداخل المنطقة ليسددها ميسي تسديدة قوية علي يمين المرمي
Wow, that was FAST! Leo #Messi! pic.twitter.com/SfJUKaPnVR— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2019
3’ جوووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي
2’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أنطوان جريزمان لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
Die Meister 🌟— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 23, 2019
Die Besten 🌟
Les grandes équipes 🌟
The champions! 🎶🎶🎶 #slabar pic.twitter.com/MFQtCNjZUM
البدلاء / أنسو فاتي / أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / عثمان ديمبيلي / جونيور فيربو / نيتو / جان توديبو
👥 XI— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 23, 2019
⚽ #SlaviaBarça
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/WjEyMGscuX
برشلونة: يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / فرينكي دي يونج / سيرخيو بوسكيتس / أرتور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان
البدلاء / توماس هولز / ميلان سكودا / بريميسل كوفار / ميشال فريدريش / ميك فان بورين / يوسف هوسباور / ستانيسلاف تيكيل
👥 Tuto sestavu vybral Jindřich Trpišovský pro zápas @ChampionsLeague proti @FCBarcelona ⤵️ #slabar #zapasdesetileti— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 23, 2019
📰 INFO ➡️ https://t.co/pGUBZitt4W pic.twitter.com/jw0CCgjh2c
سلافيا براج: يبدأ المدرب جيندريتش تريبزوفسكي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أوندريج كولار / فلاديمير كوفال / أوندريج كوديلا / ديفيد هوفوركا / يان بوريل / بيتر سيفشيك / توماس سوسيك / لوكاس ماسوبوست / نيكولا ستانسيو / جاروسلاف زيليني / بيتر اولاينكا
تشكيل الفريقين:
في الوقت نفسه فإن برشلونة يعيش حالة جيدة بعد بداية متخبطة إلى حد كبير، فالبرسا عاد مجددًا إلى صدارة الدوري الإسباني بعدما انتصر على إيبار بثلاثة أهداف نظيفة في مقابل خسارة غريمه ريال مدريد من ريال مايوركا، إلى جانب عودة ليونيل ميسي بكامل قوته من جديد إلى الملاعب، ووجود حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل العملاق الكتلاني.
ولن تكون هذه المباراة نُزهة لكتيبة إرنستو فالفيردي، ففريق سلافيا براج يُعد من الفرق القوية صاحبة الطموح رغم فوارق المستوى بينها وبين البرسا، وليس أدل على ذلك من أن الفريق التشيكي تمكن من خطف نقطة التعادل من إنتر رغم الفوارق التاريخية والفنية بينهما من قلب ملعب الجيوزيبي مياتزا، ليُحافظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني أو على أقل تقدير احتلال المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة سلافيا براج أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينها ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.