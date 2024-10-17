"لقد طعنني في ظهري" .. توفين يكشف كواليس خلافه العنيف مع باييه في مارسيليا

أزمة لا تنسى في النادي الفرنسي

كشف فلوران توفين، لاعب أودينيزي، كواليس علاقته المتوترة للغاية مع زميله السابق في مارسيليا ديميتري باييه، خلال فترة لعبهما سويًا للنادي الفرنسي.

وقال توفين في مقابلة مع برنامج "Zack en Roue Libre"، "هل يجب أن أقول الحقيقة؟ لقد تصرف معي بشكل سيئ، عندما وصلت إلى أولمبيك مرسيليا (في عام 2013)، كنت أحترم هذا اللاعب العظيم كثيرًا".

وأضاف: "في البداية كانت هناك مشكلة بين باييه وفالبوينا، اللذين لم يمررا لبعضهما البعض. تحولت المشكلة إلي وفي مرحلة ما لم يعدا يمرران إلي، وبدأت المشكلة الحقيقية في مباراة ما حيث استطاع باييه أن يحركني مرتين أو 3 مرات ولا يمرر لي. لذلك كنت أغضب وأهينه.. وأعترف أنه خطأ كبير مني".

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وواصل توفين: "انتهت العلاقة برحيل باييه إلى وست هام، وذهبت إلى نيوكاسل. ثم عدت إلى أولمبيك مارسيليا (في عام 2016)، وكذلك فعل، أعدنا بناء العلاقة بسجل نظيف وسارت الأمور بشكل جيد حقًا لمدة عامين، ثم بدأت النتائج تسوء".

وأكمل: "بدأ الناس يقولون مرة أخرى أن هناك مشاكل بيننا. ذات يوم، تم استدعاؤنا من قبل مدرب الفريق فيلاش بواش. لم تكن هناك مشكلة وكذلك أخبرني ديميتري أنه لا يوجد شيء".

واستمر توفين: "واصلنا العمل وبعد فترة من الوقت كانت هناك مشكلة في النادي مع ديميتري، وفي أحد الأيام أثناء التدريب، حدثني أمام الجميع، قائلًا: (فلو، إذا كانت لديك مشكلة، أخبرني لأنك تلعب لنفسك. عليك احترام الفريق)".

وختم: "لقد طعنني في الظهر. قلت له: (أنا سعيد لسماع أنك واجهت مشكلة معي لأنني لم أكن أعرف. أنا هداف النادي وأفضل ممرر. لذا لا، أنا لا ألعب لنفسي فقط، ومنذ تلك اللحظة، توقفنا عن التحدث مع بعضنا البعض قبل لم الشمل بالصدفة قبل عام بقليل في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في موناكو، حيث جاء ليصافحني واعترف بخطئه".