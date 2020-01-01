سكولز يكشف كواليس رفض رونالدينيو لمانشستر يونايتد

في اللحظات الأخيرة..

روى بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد ، كواليس رفض رونالدينيو الانضمام للمانيو وتفضيله للانضمام إلى برشلونة ، إذ كشف أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الأولد ترافورد قبل أن يُغير رأيه في اللحظات الأخيرة.

نجم رونالدينيو وصل إلى السماء بعد تألقه مع منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم 2002، وقد فتح باريس سان جيرمان الباب أمام رحيله حينها، ليحظى باهتمام أغلب كبار القارة العجوز وعلى رأسهم مانشستر يونايتد.

وبالنسبة لسكولز، فإنه كان يطمح في أن يزامل رونالدينيو كما زامل الكثير من الأساطير، إلا أن الدولي البرازيلي اختار برشلونة وكتب معهم تاريخًا عظيمًا وتحصل على جائزة الأفضل في العالم.

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الأسطورة الإنجليزية في تصريحات للصحافة قال "لا أتذكر السنة التي كان فيها، ولكن أعتقد أن المدير [فيرجسون] قد حصل عليه بالفعل، كُنّا في فترة الإعداد وأعتقد أن النادي كان على أعتاب إعلان الصفقة وإعلان رقمه.".

"أظن أن الأمر انتهى بتغير رونالدينيو لرأيه في اللحظة الأخيرة وقرر الانضمام إلى برشلونة."

وتابع "إنه أمر غريب لأننا في فترة الإعداد كُنّا نلعب أمام برشلونة وكُنّا نقول رونالدينيو، يا له من لاعب!. لقد كان قادمًا من باريس سان جيرمان والجميع ظن أن بمقدوره إحداث الفارق.".

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وأتم "نُظِر إليه أنه سيحدث شيئًا مميزًا مثل كانونتا، ثم بعد ثلاثة أيام نلعب ضده في سياتل والجميع يريد ركله! أردنا فعل ذلك لأنه لم يوقع لنا.".

"كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع العديد من اللاعبين العظماء وكان يمكن أن يكون مجرد لاعب آخر ينضم إلى هذه القائمة، ولكن ذلك لم يحدث أبدًا."

يذكر أن رونالدينيو قد قضى مع برشلونة 5 أعوام سجل خلالها 94 هدفًا في 207 مباراة مع مساعدة العملاق الكتالوني على التتويج بلقبين للدوري الإسباني وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.