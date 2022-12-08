سكالوني يهاجم الإعلام: هل تحاولون مساعدة هولندا ضد الأرجنتين!؟

مدرب الأرجنتين يهاجم الصحافة والإعلام

اتهم ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني وسائل الإعلام بمحاولة مساعدة هولندا في التسريبات التي تخص إصابات لاعبي التانجو قبل مواجهة ربع نهائي كأس العالم.

حيث تشير التقارير في الفترة الماضية إلى إمكانية غياب رودريجو دي بول وأنخيل دي ماريا عن اللعب ضد هولندا بسبب الإصابة، وهو ما أغضب المدرب سكالوني.

لم يتجاوب سكالوني مع الأسئلة بشكل جيد وهاجم وسائل الإعلام خلال مؤتمره الصحفي قائلاً: "كانت جلستنا التدريبية خلف الأبواب المغلقة، فلماذا تسألني عن دي بول؟ هل تحاول مساعدة هولندا؟ ليس من الجيد لنا أن تتسرب المعلومات إلى وسائل الإعلام، كل هذا غريب جدًا".

وواصل: "هناك جلسة تدريبية أخرى وسنرى ما إذا كان رودريجو ودي ماريا قادرين على اللعب أم لا، ومن المحتمل أن يعتمد النظام أيضًا على كيفية أداء الأجنحة بدنيًا، فالشيء المهم هو أن كل من يشارك يلعب 100%".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني سوف يلعب ضد هولندا يوم الجمعة المقبل ضمن الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022.