سكالوني عن خسارة السعودية: تحدث مرة في الألف وبسببها مزقت بطاقتي كمدرب!

المدرب الأرجنتيني يتحدث عن الهزيمة التي تلقاها أمام الأخضر السعودي بمونديال قطر 2022

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تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن الهزيمة التي تلقاها رفقة التانجو، على يد المنتخب السعودي، في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وانتصر الأخضر على نظيره الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بمونديال قطر.

وقال سكالوني خلال تصريحات لـ "AFAestudio": "تلك المباراة كانت غريبة جدًا بالنسبة لي كمدرب، فهي تحدث مرة كل 1000 مباراة".

مدرب الأرجنتين أضاف: "قمت بتمزيق بطاقتي كمدرب بعد المباراة، لأن كل ما قلته حدث ولم نحقق الفوز".

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث خسر المباراة الوحيدة بالمونديال على يد منتخب السعودية.

Shahid