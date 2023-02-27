سكالوني أفضل مدرب في العالم وفيخمان تفوز في فئة السيدات!

لقب كأس العالم قلب الموازين!

حقق المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عما قدمه رفقة منتخب بلاده في العام الماضي.

جاء هذا خلال حفل الأفضل "ذا بيست" الذي أقيم في باريس مساء اليوم الإثنين، وتم وتوزيع العديد من الجوائز فيه على رأسها تلك الجائزة وأفضل لاعب وأفضل لاعبة وحارس وحارسة.

سكالوني بذلك اللقب نجح في التفوق على الثنائي بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

فوز سكالوني جاء في الأساس بسبب فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر خلال الشتاء الماضي بعد بداية مهتزة للفريق أمام السعودية في دور المجموعات.

وفي فئة السيدات نجحت المدربة الهولندية سارينا فيخمان في الفوز بجائزة أفضل مدربة في العام بعد تحقيقها الفوز مع إنجلترا بكأس الأمم الأوروبية للسيدات متفوقة على سونيا بومباستور مدربة ليون ومدربة البرازيل بيا سوندهاجه.