سقوط مكسيكي في أمريكا .. جواو فيليكس يُحرج تشافي بهزيمة جديدة لبرشلونة!

السقوط الأخير في 2023

بعد يوم واحد فقط من الأداء المتواضع لبرشلونة أمام ألميريا بالدوري الإسباني، تلقى الفريق هزيمة ودية أمام كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 3/2.

برشلونة تغلب على ألميريا بنفس هذه النتيجة ولكنه لعب بصورة متواضعة أغضبت المدرب تشافي، قبل أن يلعب أمام الفريق المكسيكي بمدينة دالاس الأمريكية صباح اليوم، الجمعة، من أجل الحصول على خمسة ملايين يورو لتحسين الوضع المالي للنادي.

المباراة التي أقيمت على ملعب "Cotton Bowl" شهدت اعتماد تشافي على مجموعة من الشباب في البداية بالإضافة لجواو فيليكس وفرينكي دي يونج وأندرياس كريستنسن، في مواجهة شهدت حضور جماهيري محدود بسبب قلة الدعايا والترويج لها.

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فيليكس لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال هذا اللقاء، بينما كان لامين يامال هو اللاعب الأبرز على الإطلاق بجوار زميله الشاب مارك جويو.

ثنائية الفريق الكتالوني جاءت عن طريق يامال وجويو، في الوقت الذي ظهر فيه فيليكس عاجزًا عن التسجيل أو تهديد المرمى رغم لعبه بمركز المهاجم الصريح.

وفي الشوط الثاني قرر تشافي إقحام جواو كانسيلو، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي وأوريول روميو بالإضافة لبعض النجوم الشباب الآخرين ولكنه خرج خاسرًا في النهاية.

يذكر أن برشلونة يمر بفترة صعبة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب النتائج السيئة بالهزيمة من أنتويرب البلجيكي بدوري أبطال أوروبا وأمام جيرونا بالدوري الإسباني، كما أن مستوى الفريق كان متواضعًا في العديد من المباريات التي فاز فيها مؤخرًا.