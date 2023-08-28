سقوط فريق جيرارد .. الهلال يضرب الاتفاق بـ"ثنائية سهلة" في دوري روشن

فوز جديد لنادي الهلال في دوري روشن السعودي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا هامًا على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. ارتقى الهلال إلى المركز الثاني "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد "المتصدر".

نادي الهلال، دخل المباراة أمام الاتفاق بقوة؛ حيث ارتطمت "كرة رأسية" من المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، في العارضة؛ كما حصل الفريق الأزرق، على 5 ركنيات في أول 20 دقيقة فقط.

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وفي الدقيقة 24.. استغل النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، تمريرة بـ"الرأس" من ميتروفيتش، داخل منطقة الجزاء؛ ليسدد في الشباك الاتفاقية، معلنًا عن الهدف الأول للزعيم الهلالي.

وجاء أول ظهور للاتفاق، في الدقيقة 40، عندما سدد على مرمى الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى للكرة؛ ليخطف سالم الدوسري، الأضواء بعدها بدقيقة واحدة فقط، بتسجيله هدفًا عالميًا، مضاعفًا النتيجة للفريق الأزرق.

وانخفض أداء نادي الهلال، في الشوط الثاني بشكل ملحوظ، مع تهديده مرمى الاتفاق، من فترة لأخرى وخاصة في الدقائق العشر الأخيرة؛ وسط استسلام من الفريق المنافس، الذي لم يقم بأي ردة فعل، تقريبًا.

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