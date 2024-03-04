بعد سقوط النصر .. كريستيانو رونالدو "غاضب" لهذا السبب ويتوعد نجم العين!

ردة فعل كريستيانو رونالدو بعد سقوط النصر أمام العين..

توعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، العين الإماراتي؛ بعد مباراة الفريقين، مساء اليوم الإثنين.

النصر سقط بهدف مقابل لا شيء أمام العين، على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكشف مدافع نادي العين خالد الهاشمي، عن أن رونالدو أخبره بأن نتيجة (1-0) لا شيء في عالم كرة القدم، وأن النصر سيفوز في مواجهة إياب ربع النهائي، المقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 11 مارس الجاري.

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وأوضح المدافع العيناوي في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن الأسطورة البرتغالية أعرب له عن "غضبه" من بعض قرارات حكم المباراة؛ بالإضافة إلى التوقفات العديدة أثناء سير اللعب.

وأضاف الهاشمي: "قمت بالرد على كريستيانو رونالدو وقلت له (عندك حق.. هذا من أسوأ الحكام في قارة آسيا؛ لكن الأخطاء عليكم وعلينا)".

وبخصوص الفوز على النصر.. قال خالد الهاشمي في تصريحات أخرى مع فضائية "أبوظبي الرياضية": "المدرب علمنا أنه لا مستحيل في كرة القدم؛ مع تقديمه الكثير من الأمثلة على ذلك".

وأشار خالد الهاشمي، إلى أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أعطاهم أمثلة لفوز السعودية على الأرجنتين في كأس العام 2022، بالإضافة إلى مشوار الأردن التاريخي في أمم آسيا؛ للتأكيد على إمكانية التأهل على حساب قلعة العالمي.