المجر تنتزع فوزًا في اللحظات الأخيرة أمام إسكتلندا..

عاشت الجماهير المجرية دقائق من القلق الكبير، خلال مباراة منتخب بلادها أمام إسكتلندا، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد سقوط اللاعب بارناباس فارجا، مغشيًا عليه، إثر اصطدام مع الحارس الإسكتلندي أنجوس جان.

وأحيا منتخب المجر آماله في العبور إلى دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، ضمن أفضل مركز ثالث، بعد فوزه على إسكتلندا بنتيجة (1-0)، على ملعب شتوتجارت آرينا، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، في يورو 2024.

ونشر الاتحاد المجري لكرة القدم، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، رسالة جديدة حول تطورات إصابة فارجا، قال فيها "تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس للكسر أثناء الاصطدام خلال المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ، ويُرجح إجراء عملية جراحية، اللاعب يقضي الليلة في المستشفى في شتوتجارت، والفريق بأكمله يدعو له".

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وقام لاعبو منتخب المجر بالالتفاف حول زميلهم المُصاب من أجل منع رؤية الإصابة، فيما تم نقل فارجا إلى خارج الملعب عبر نقالة، برفقة الطاقم الطبي، ليتم استئناف اللعب بعد توقف استمر عدة دقائق.

وبعد قرار الحكم باحتساب عشر دقائق بدلًا من الضائع، استطاع البديل كيفن تشوبوث أن ينتزع هدف انتصار بلاده في الدقيقة 90+10، بعد استقبال تمريرة عرضية من سالاي، على خلفية هجمة مرتدة، ليسدد الكرة على يمين الحارس، معلنًا تحقيق أول 3 نقاط للمجر في البطولة الأوروبية.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، التي شهدت تأهل منتخب ألمانيا، المضيف، متصدرًا برصيد 7 نقاط، وسويسرا الوصيف بـ5 نقاط، فيما دخلت المجر حسابات التأهل ضمن أفضل ثوالث، والتي سيتم حسمها بعد نهاية دور المجموعات.