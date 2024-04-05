"سقطة عاطفية وحضن مدرب الهلال".. البليهي يخطف اللقطة في مباراة الخليج

البليهي الأكثر تداولًا في ليلة رباعية الهلال

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أثار علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، مؤازرة كبيرة من الجماهير الهلالية، رغم بعض الانتقادات على آدائه، أثناء مشاركته في مباراة الخليج.

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وشارك البليهي، في فوز الهلال على مضيفه الخليج بنتيجة (4-1)، في اللقاء المقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للبليهي، أثناء سقوطه فوق أرضية الملعب، معانيًا من ألم التصديات، بعد تصديه لكرة الخليج، قبل إحراز الهلال لهدف.

وتغنى عدد من جماهير الهلال بقتالية البليهي في لقاء الخليج، فيما انتقده البعض الآخر، واتهمه بارتكاب أخطاء، ساهمت بدورها في إحراز هدف المنافس في الدقيقة التاسعة، بكرة عرضية من فابيو مارتينيز، ثم رأسية محمد شريف في الشباك.

وعقب المباراة، أجرى المدير الفني للهلال، جورج جيسوس، نقاشًا مع البليهي، انتهى بعناق بين الطرفين، حيث اعتاد الجمهور الهلالي على مشاهدة جيسوس وهو يتحدث مع المدافعين في أعقاب المباريات، وهو الأمر الذي فسره البليهي في تصريح سابق بأن جيسوس يشعر بالغضب إذا استقبل الفريق هدفًا.

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واختتم البليهي ليلة الرباعية، بمبادرة طيبة لاقت مؤازرة من الجماهير الهلالية، أثناء قيامه بالتقاط صورة مع مشجع هلالي من ذوي الهمم.

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