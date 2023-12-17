"سفاح ويذكرني بهذه الأسطورة" .. لاعب سيتي السابق يشيد ببيلينجهام نجم ريال مدريد!

جود بيلينجهام يمر بموسم استثنائي.

أشاد نيل لينون لاعب مانشستر سيتي المعتزل بالنجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي انتقل الصيف الماضي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية عبر "تي إن تي سبورت"، وأكد خلالها أن بيلينجهام يملك شخصية كبيرة بعمر أكبر من عمره الحالي.

وقال لينون: "لديه كل شيء يحتاجه، هو يذكرني بزيدان، لقد رأيت الفرنسي في أفضل فتراته، لا أريد أن أقوم بالمقارنات، لكنه مثله".

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وأضاف: "لديه بنية جسدية رائعة وقوية، وسريع بالكرة، هو لاعب أنيق لكنه سفحا في الوقت نفسه، وقدرته على التسجيل والصناعة مذهلة".

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جدير بالذكر أن بيلينجهام يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا ويقدم مستويات مميزة للغاية رفقة الملكي.