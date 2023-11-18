سعيًا للمزيد من الأموال .. برشلونة يواجه بطل المكسيك في أمريكا خلال عطلة اشتاء!

النادي الكتالوني لا يهتم بجدول مبارياته المزدحم بالفعل!

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن مواجهة ودية بينه وبين نظيره كلوب أمريكا المكسيكي في ولاية دالاس الأمريكية خلال شهر ديسمبر القادم.

جاء هذا عبر بيان أصدره النادي الكتالوني، حيث سيخوض المباراة في الـ 21 من شهر ديسمبر بالتوافق مع إجازات نجومه الشتوية.

وكان النادي الكتالوني في مفاوضات عديدة خلال الفترة الماضية من أجل خوض مباراة ودية في فترة الشتاء ينعش بها خزائنه.

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وسيسافر برشلونة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مباراته في الدوري الإسباني أمام ألميريا في الـ 20 من الشهر نفسه لخوض المواجهة الودية.

جدير بالذكر أنه وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" فبرشلونة سيحصل على خمسة مليون يورو نظير خوض تلك المواجهة.