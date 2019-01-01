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سعيد العويران : كنت أعشق النصر بسبب ماجد عبدالله

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سعيد العويران
منذ صغري وأنا نصراوي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق عن حبه وعشقه لنادي النصر السعودي.

العويران قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "رادار طارئ" على قناة روتانا خليجية : صحيح أنني لاعب شبابي، لكن منذ صغري وأنا نصراوي، وكنت أعشق ماجد عبدالله ويوسف خميس.

سعيد العويران كان قد لعب خلال مسيرته مع نادي الشباب طوال مسيرته، وتألق بقوة على الصعيد الدولي رفقة الأخضر السعودي.

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العويران أكمل تصريحاته التلفزيونية : جمعتني علاقة مميزة مع الأمير عبدالرحمن بن سعود، وأفخر سيارة ركبتها كانت هدية من الأمير عبدالعزيز بن سعود.

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يذكر أن سعيد العويران يقد حصل على شهرة عالمية بفضل الهدف الرائع الذي سجله للأخضر في مرمى المنتخب البلجيكي بكأس العالم نسخة 1994.

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