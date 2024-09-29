"طلبتك يا البلسم" .. سعيد العويران يتوسل لتركي آل الشيخ بطلب قبل مواجهة الشباب والرائد

ماذا يريد نجم الشباب الأسبق من وزير الترفيه؟

خرج سعيد العويران؛ نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، متوسلًا لتركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه، بشكل خاص قبل مواجهة الليث الأبيض أمام الرائد، بطريقته التي تحمل خفة الظل كالعادة.

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الليوث يستضيفون الرائد اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة - على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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ويسير الشباب بخطى ثابتة في الموسم الجاري، فبعدما تعثر في الجولة الأولى أمام الاتفاق، حقق الانتصارات في الثلاث جولات الأخيرة أمام الخليج، القادسية والتعاون.

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لكن العويران يرى أن حضور وزير الترفيه من شأنه أن يعطي لقاء الليلة طابعًا خاصًا، مؤكدًا أنه يبعث التفاؤل في نفوس الشبابيين.

وكتب العويران عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "طلبتك يابو ناصر يا البلسم تقفى أبيك تحضر مباراة الشباب الليلة قدام الرائد على ملعب النادي، تقفى ترى تقفى .. تهز الرجاجيل، لولا ظروف الوقت ما قلت تقفى".

وأضاف: "يا القلب حضورك طاقة ويصنع أجواء التفاؤل فلا تحرمنا من تواجدك معنا جعلها تبطي سنينك".

يذكر أن الشباب يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد تسع نقاط، فيما يحل الرائد في المركز الـ11 بأربع نقاط فقط.