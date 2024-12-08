فرصة من ذهب لسعود عبد الحميد .. الكشف عن طبيعة إصابة الظهير الأيمن لفريق روما

هل يستغل سعود عبد الحميد تلك الفرصة؟

شهدت مباراة روما ضد ليتشي التي أقيمت أمس السبت، إصابة الظهير الأيمن التركي زكي تشيليك في الدقائق الأولى، مما دفع المدرب كلاوديو رانييري للدفع بالنجم السعودي سعود عبد الحميد بدلًا منه.

وعاد روما إلى طريق الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية في بطولة الدوري الإيطالي، بالفوز على ليتشي برباعية مقابل هدف، باللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

وكشفت صحيفة "كويري ديلو سبورت" الإيطالية، عن أن الفحوصات الطبية الأولية، أظهرت إصابة تشيليك بتقلص عضلي في العضلة الضامة اليمنى.

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وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن الإصابة ليست خطيرة، إلا أن الظهير التركي سيغيب عن مباراة سبورتنج براجا البرتغالي في الدوري الأوروبي، حيث يأمل الجهاز الطبي أن يتمكن من العودة في مباراة كومو بالدوري الإيطالي.

وبذلك يمنح تشيليك لسعود عبد الحميد فرصة ذهبية للمشاركة بصفة أساسية في مواجهة سبورتنج براجا المقبلة، خاصة بعدما نجح في الظهور بشكل طيب في مواجهة ليتشي الأخيرة، بصناعة الهدف الثالث لزميله بيسيلي.