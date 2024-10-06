ثورة غضب في روما .. "لا نبكي ولكننا نطالب بالاحترام، ما حدث غير مقبول"

روما تعثر بالتعادل أمام مونزا

انفجر فلوران جيسولفي المدير الرياضي في روما غضبًا عقب نهاية مباراة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي أمام مونزا، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك بسبب حكم اللقاء.

جيسولفي اتهم الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح تواسو بالدانزي ضد جيورجوس كيرياكوبولوس في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيرًا إلى أن الحكم ربما كان بعيدًا عن مكان المخالفة ولذا كان يتوجب تدخل حكام تقنية الفيديو.

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة لقناة سكاي سبورت إيتاليا "لست معتادًا على الحديث عن الحكام لكن الجميع شاهد ما حدث، هذا غير مقبول. كانت ركلة جزاء واضحة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المسؤول البارز في الفريق العاصمي أكد أنهم سيطلبون توضيحًا من الحكم حول قراره، مضيفًا "نعم، الحكم كان بعيدًا ولكن لماذا لم يتدخل الـVAR؟ إنها ركلة جزاء ويُمكنكم رؤية ذلك. أطلب الاحتراف لروما وجهد اللاعبين والمدرب والجمهور. غرفة الملابس كانت تشتعل غضبًا بعد المباراة، نريد الاحترام وما حدث غير مقبول".



جيسولفي أضاف لشبكة دازون "أنا عادة لا آتي هنا للبكاء، لكن ما حدث غير مقول، فالتدخل ضد بالدانزي كان واضحًا".



يُشار إلى أن روما لم يحصد سوى 10 نقاط من مبارياته الـ7 في السيري آ هذا الموسم، فيما لم يُحقق مونزا أي فوز بعد في البطولة.

