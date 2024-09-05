"ما فعله الهلال لا يُعقل" .. مفاجآت جديدة في احتراف سعود عبد الحميد ترد على نفي الرابطة

مازال الجدل مستمرًا بشأن انتقال المدافع السعودي إلى روما

مازال الجدل متواصلًا حول صفقة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما خلال سوق الانتقالات الذي أغلق حديثًا، حيث كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز عن مفاجآت جديدة ترد على نفي رابطة دوري المحترفين وجود أي دور لنائب الرئيس، سعد اللذيذ، في الأمر.

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المدافع السعودي حارب الجميع في الهلال وامتنع عن تجديد عقده الذي سينتهي صيف 2026 ليُحقق حلمه بالاحتراف في أوروبا، وقد انضم بالفعل إلى روما وسط حديث عن دور جهات عليا في إقناع إدارة فهد بن نافل وأن تلك الخطوة تأتي ضمن مشروع وطني يهدف لاحتراف اللاعبين السعوديين في القارة العجوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية كانت قد نشرت تقريرًا وصفت خلاله اللذيذ بأنه مهندس صفقة احتراف عبد الحميد في روما، ولكن رابطة الدوري أوضحت للصحيفة أن هذا الأمر غير صحيح، مشيرة إلى أن دور الرابطة يقتصر على دعم الأندية السعودية بشبكة علاقاتها الواسعة في أوروبا وأن المفاوضات تدور بين الأندية واللاعب المعنيين فقط دون تدخل منها.

الصحفي المخضرم أكد عدم صحة حديث الرابطة، مشيرًا إلى أنه يمتلك معلومات مؤكدة حول وجود دور مهم للذيذ في الصفقة وأن الهلال تعرض لضغط جماعي قوي للموافقة على انتقال اللاعب رغم أهميته الفنية القصوى.

وتساءل الجماز خلال ظهوره في برنامج "ملاعب" مع الإعلامي فيصل الجفن عن إن كان ما فعله الهلال من التخلي عن لاعب مهم مثل سعود مقابل 10 ملايين ريال يُعقل!، مضيفًا "حسب معلوماتي سعد اللذيذ هو بالفعل مهندس صفقة انتقال سعود عبد الحميد وتوضيح الرابطة لم ينفي ذلك بل أراد مجرد تخفيف وطأة الخبر".

أتم "توضيح الرابطة بالنسبة لي غير مقنع تمامًا، أنا في قلب المشهد ولدي معلومات مختلفة، كان الأفضل للرابطة أن تصمت تمامًا. انتقال سعود أضر بالهلال، ومنطقيًا لا يمكن للنادي أن يوافق على رحيل اللاعب بهذا المبلغ البخس إلا إن تعرض لضغط كبير من جهات لا أستطيع الكشف عنها. أتمنى أن أصدق توضيح الرابطة لكن صعب جدًا".