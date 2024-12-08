"كان خجولًا بالشوط الأول" .. كلاوديو رانييري يكشف عن رأيه في سعود عبد الحميد بعد مشاركته ضد ليتشي

مدرب روما يُعبر عن سعادته بمستوى سعود عبد الحميد

أشاد المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري؛ المدير الفني لفريق روما، بما قدمه النجم السعودي سعود عبد الحميد، خلال مباراة فريقه ضد ليتشي.

وشارك سعود عبد الحميد كبديل أمام ليتشي بالدقيقة 23 من زمن المباراة، بعد إصابة اللاعب التركي تشيليك، لينجح في صناعة هدف، في فوز فريقه روما برباعية مقابل هدف واحد.

وقال رانييري عقب المباراة: "أشركت سعود عبد الحميد، وهو لاعب لديه سرعة كبيرة، وأنا سعيد به، ولكنه كان خجولًا جدًا في الشوط الأول".

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وأضاف: "طلبت من سعود ألا يتمركز دائمًا في العمق، لأننا فقدنا الكثير من الكرات، التي كانت من الممكن أن تكلفنا غاليًا".

وأصبح سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي في التاريخ، يصنع هدفًا في بطولة الدوري الإيطالي، في ثاني ظهور له فيها، بعدما شارك لأول مرة بالدوري ضد نابولي كبديل.