فتح الباب لعودة توتي وبارقة أمل لسعود عبد الحميد .. رانييري يلمح لعهد جديد في روما

تعرف على ما قاله رانييري عن روما وتوتي

فتح المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد لفريق روما، لعودة الأسطورة فرانشيسكو توتي للعمل معه بالنادي، كما أنه ألمح إلى إمكانية منح اللاعبين الشباب -ضمنهم سعود عبد الحميد- فرصة للمشاركة خلال الفترة القادمة.

وقام روما بتقديم رانييري لوسائل الإعلام اليوم الجمعة، بعد أن تولى المسؤولية بشكل رسمي، بدلًا من المدرب الكرواتي المقال إيفان يوريتش.

وقال رانييري خلال مؤتمر تقديمه: "لم أطلب التعاقد مع أي لاعب في يناير، فالأمر من الخارج مختلف عن داخله، وروما يمتلك عدد من اللاعبين الشباب الجيدين، ولكن يجب دمجهم في فريق متجانس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لنرى الشباب الذين يتميزون بالنسبة لي من الآن وحتى شهر يناير، ثم إذا كانت هناك فرصة للتعاقد مع لاعب جديد فأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك لإرضائي".

وعن عودة توتي مجددًا إلى روما قال رانييري: "لا أرفض أي شيء، والآن هدفي الرئيسي هو إعادة الفريق إلى القمة، وبعد ذلك سنتحدث مع فرانشيسكو، إذا كان يمكنه مساعدتنا".

واختتم كلاوديو تصريحاته قائلًا: "هذا لا يعني عودة توتي إلى روما، ولكنني لا أرفض أي شيء".