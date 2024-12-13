"عدت إلى أيام المدرسة!" .. سعود عبدالحميد يتحدث عن كواليس حياته في روما ويقدم وعدًا للسعوديين

أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا..

كشف الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، عن كواليس حياته الجديدة؛ بعد الاحتراف في الملاعب الإيطالية، من بوابة فريق العاصمة روما.

سعود البالغ من العمر 24 سنة، انتقل من نادي الهلال إلى روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

وفي بداية مسيرته مع روما.. ظل الظهير السعودي "حبيسًا" لدكة البدلاء، قبل أن يتألق مؤخرًا؛ حيث قدّم "تمريرة حاسمة" في مواجهة ليتشي، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ليحرز بعدها مباشرة "أول أهدافه" في شباك سبورتنج براجا، أمس الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي.

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وعن ذلك يقول سعود في حوار مع "كورة بريك": "منذ اليوم الأول لقدومي إلى روما، وضعت هدفًا وحيدًا أمامي؛ هو النجاح.. في البداية أحصل على (10 أو 20 دقيقة) في المباريات؛ ومن ثم أثبت نفسي وأصبح لاعبًا أساسيًا".

وأوضح عبدالحميد أنه وجد "مدرس"، من أجل تعلم اللغة الإيطالية سريعًا؛ قائلًا: "هناك مجموعة مراسلة تجمع لاعبي الفريق على تطبيق (واتس آب).. أنهم يتحدثون الإيطالية وأنا لا أفهم منهم شيء؛ حيث اضطر إلى تحويل اللغة للإنجليزية، كي أستطيع الرد عليهم".

وأشار إلى أن هناك 5 أو 6 لاعبين في روما، يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية، لذلك يكون التواصل معهم أسهل بكثير، لافتًا إلى أن إيفان نديكا وكواديو كوني وإنزو لو في، هم الأقرب له في فريق العاصمة الإيطالية حاليًا.

وعن تفاصيل يومه.. أكد سعود عبدالحميد أنه يستيقظ من النوم في الخامسة صباحًا، من أجل صلاة الفجر، ثم يرتاح لمدة ساعة، قبل أن ينزل من البيت في السابعة؛ حيث تبدأ تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في الثامنة صباحًا.

وتابع: "استمر في النادي حتى الساعة الثانية ظهرًا"، كاشفًا عن أنه يقضي وقتًا طويلًا في "صالة الألعاب الرياضية"، بعد نهاية التدريبات الجماعية؛ وذلك من أجل تحسين لياقته، والوصول إلى أعلى جاهزية فنية وبدنية.

وواصل سعود عبدالحميد الحديث عن حياته اليومية في روما؛ بالقول: "أعود إلى البيت بعد ذلك؛ حيث أنام في الساعة التاسعة أو العاشرة مساءً"، واصفًا كل ذلك بأنه كما ولو كان قد عاد إلى أيام المدرسة مجددًا.

ووجّه عبدالحميد رسالة إلى الجماهير السعودية، بضرورة دعمه والوقوف خلفه باستمرار؛ قائلًا: "ادعموا ولدكم سعود.. وأوعدكم بأنني سأسعدكم كثيرًا، وأكون عند حسن ظنكم دائمًا".