فيديو | سعود عبد الحميد يرد بشكل غير مباشر على رحيله عن روما!

عبد الحميد ينتظر الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع روما

رد النجم سعود عبد الحميد بطريقة غير مباشرة، على الأخبار المتداولة بشأن اقتراب رحيله عن صفوف فريقه روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن المدرب كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما، استقر على إعارة سعود لأي فريق لنهاية الموسم، للحصول على خبرات.

وظهر سعود عبد الحميد في حفل حضره عدد من نجوم روما، تواجد به مجموعة من مشجعي الفريق، ليُبدي النجم السعودي سعادته بتواجده.

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وقام سعود بقول كلمتين فقط: "فورزا روما"، في إشارة إلى سعادته بالتواجد مع روما، لينفي بشكل غير مباشر رحيل عن الفريق العاصمي.

ولعب سعود عبد الحميد تحت قيادة رانييري لمدة 12 دقيقة فقط، خلال مباراة نابولي التي خسرها روما بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.