"سيشارك أساسيًا في هذا الموعد" .. سعود عبد الحميد يقبل شرط روما ورسالته للشنيف تحسم مسألة رحيله نهائيًا

خالد الشنيف يكشف رسالة سعود عبد الحميد بعد تألقه مع روما..

كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عن رسالة سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، والتي قطعت الشك باليقين، فيما يتعلق بمصيره مع الجيالوروسي، وفكرة رحيله في الميركاتو الشتوي، بعد حوالي 4 شهور فقط من انتقاله إلى الكالتشيو.

ودارت أحاديث كثيرة بشأن سعود عبد الحميد، حول بحث إدارة روما عن عرض لإعارته في ميركاتو يناير، واتجاه الإدارة نحو التعاقد مع ظهير أيمن بديل، كما انتشرت شائعات حول وجود اهتمام سعودي بإعادة ظهير الهلال السابق، إلى دوري روشن السعودي.

وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه تحدث مع سعود عبد الحميد، قبل أسبوعين، وجدد اتصاله به عقب مباراة روما وليتشي، حيث قال اللاعب نفس الكلام، بأن إدارة روما أبلغته فور انضمامه، بأنه يحتاج لفترة تتراوح بين 3 و6 شهور، من أجل البدء أساسيًا مع الفريق، كما أنه تفهم الوضع، خاصة وأنه لم يتواجد في التحضيرات الصيفية لروما، كونه انتقل مؤخرًا، من الهلال، في 27 أغسطس الماضي.

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وأضاف سعود للشنيف، أنه يرغب في البقاء مع روما من أجل التعلم، وفق ما ذكر الإعلامي، مضيفًا "عبد الحميد أخبرنه بأنه يعيش أجواء مختلفة وعالمًا آخر، وسيظل في انتظار الفرصة".

وكان رانييري قد منح سعود عبد الحميد، فرصة المشاركة بديلًا في الدقيقة 23، من مباراة روما وليتشي، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، بعد إصابة التركي زكي تشيليك، ورغم ارتكابه خطأ أدى إلى ركلة جزاء للمنافس، في الشوط الأول، إلا أن عبد الحميد قدم أداء جيدًا في الشوط الثاني، وصنع تمريرة حاسمة، لينتهي اللقاء بفوز روما بنتيجة (4-1) على ملعب الأولمبيكو.