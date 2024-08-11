"التخبيب يمتد" .. الكشف عن "متمرد" جديد في الهلال بعد سعود عبد الحميد وميشايل

تصريح مثير للجدل والدهشة

رغم حالة الاستقرار الإداري والفني في الهلال، إلا أن الفريق يعيش عددًا من الأزمات الخاصة بلاعبيه تؤرق جماهيره في فترة الإعداد المهمة استعدادًا للموسم الجديد الذي سيبدأ بمواجهة الأهلي بعد غدٍ الثلاثاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

القصة بدأت بظهور حالة تمرد أولى بطلها سعود عبد الحميد الراغب في عدم تجديد عقده والرحيل إلى أوروبا وسط رفض الهلال وتمسكه به، ومن ثم امتدت إلى ميشايل الذي طلب فسخ عقده والرحيل قبل بطولة السوبر وهو ما رفضته إدارة فهد بن نافل.

الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز كشف اليوم الأحد عن متمرد ثالث في الهلال وهو البرازيلي مالكوم، والذي يُعد المفاجأة السارة في سوق انتقالات الموسم الماضي، حيث ضمه النادي وسط معارضة كبيرة من محبيه لكنه قدم أداءً مميزًا ولعب دورًا مهمًا في الفوز بالثلاثية المحلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجماز وصف ما يحدث في الهلال حاليًا بالتخبيب، مشيرًا إلى أنه امتد من سعود عبد الحميد إلى مالكوم وبدعم من نجمين كبيرين في ناديين مختلفين، ليثير بذلك الجدل حول هوية اللاعبين والناديين.

التصريح أثار الدهشة كذلك بسبب وصف ما يحدث بالتخبيب، وهو مصطلح يعني محاولة إفساد العلاقة الزوجية بين الزوجين، ولذا سخر بعض منافسي الزعيم من التغريدة مما اضطر الجماز للتدخل وإيضاح قصده بأنه يقصد التخريب في العلاقات بشكل عام.